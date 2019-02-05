الخرطوم 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير، بأن الأمن والاستقرار متلازمان مع عمليات التنمية، مؤكداً استمرار بلاده في تأهيل الجيش والقوات النظامية بالتدريب.وعرجت الصحف على مطالبة وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، بدعم الجهود المشتركة بين أوروبا والدول العربية لمحاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية ومواجهة التحديات المشتركة.ونقلت عن رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إصرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على إفشال اتفاق السويد والتنصل من الالتزام به.ونشرت صحف الثلاثاء إعلان وزارة الداخلية المصرية، أمس القضاء على خلية إرهابية بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، ومقتل سبعة من عناصرها.وسلطت صحف السودان الضوء على مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً جراء تفجير ضخم وقع بالقرب من مركز تسوق مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //10:25ت م0026