كابول 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأعلن مصدر أمني بإقليم بغلان الواقع شمال أفغانستان، اليوم، أن عشرة من أفراد الشرطة علي الأقل، قتلوا في اشتباكات مع مسلحي حركة طالبان، في مقاطعة بغلان إي ماركازي، بالإقليم.ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المصدر قوله: "إن مسلحي طالبان شنوا هجومًا على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إحدى القرى بالمقاطعة، وأن أربعة من مسلحي طالبان قتلوا، فيما أصيب خمسة آخرون، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب الهجوم".وكانت وسائل إعلام محلية أخرى، ذكرت في نبأ عاجل لها، أن 28 فردًا من القوات الأمنية الأفغانية قتلوا الثلاثاء ، في هجوم لحركة طالبان، على إقليم قندوز شمال البلاد.// انتهى //10:26ت م0027