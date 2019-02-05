بيروت 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسرصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الأجواء التي انبثقت عن مناقشات الإجتماع الأوّل للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري لحكومة لبنان الجديدة، التي تمحورت حول الشقّين الاقتصادي والاجتماعي من البيان.وواكبت أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الخامس، بين وزراء خارجية الدول الأوروبية والعربية، التي انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة والمجالات.وتابعت صحف الثلاثاء، المعارك العنيفة التي خاضها الجيش الليبي أمس، بالمدينة القديمة في درنة، لطرد الجماعات الإرهابية من آخر معاقلهم فيها.ولفتت الانتباه إلى العملية العسكرية التي شنها الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، أمس، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.كما أخبرت عن استشهاد شاب فلسطيني، وإصابة أمس، آخر برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مدخل قرية الجلمة شمال شرق جنين.وتناقلت صحف لبنان نبأ مقتل 10 أشخاص أمس بتفجير ارهابي استهدف جنوب العاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //10:41ت م0029