عمّان 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسافتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ،أمس الإثنين ، بحضور صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، التوسعة الجديدة لمستشفى الملكة علياء العسكري في العاصمة عمان، بتكلفة بلغت 37 مليون دينار أردني، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.وانطلقت أعمال التوسعة والصيانة والتأهيل في المستشفى عام 2014 م، لمواكبة التطور الطبي المستمر واستيعاب التزايد في أعداد المراجعين، لتصبح طاقته الاستيعابية 405 أسرة .واشتملت التوسعة على مبنى عيادات مكون من ثلاثة طوابق بسعة 56 عيادة اختصاص بدلاً من العيادات القديمة، ومبنى إدارة منفصل عن المستشفى يضم قسم غسيل كلى حديث بسعة 30 جهازا منفصلا وبمدخل خاص للمرضى، وقسم أسنان يضم 12 عيادة متخصصة مزودة بجهاز أشعة خاص لتصوير الأسنان ومختبر للتركيبات السنية.ويضم المستشفى، أقسام جراحة، وباطنية، وعظام، وأطفال، والنسائية والتوليد، وقسم عناية حثيثة يحتوي على 23 سريرا، وقسم خداج يضم 42 حاضنة، وقسم عمليات جراحية يتكون من 8 غرف عمليات مجهزة بأحدث المواصفات الطبية العالمية.وجرى تحديث كامل لقسم المختبر، والذي يضم بنك الدم، ومختبر المستعجل، ومختبر الأنسجة، ومختبر الأحياء الدقيقة، ومختبر الكيمياء، وتوسعة قسم الأشعة ليقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية من خلال تصوير الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي المحوري وتصوير الثدي، والأشعة السينية ( Fluoroscopy ) .كما تم تجهيز قسم تنظير الجهاز الهضمي والقصبات الهوائية بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية، وقسم آخر متطور للمعالجة الفيزيائية يتكون من 11 غرفة معالجة، وقاعة للتمارين الرياضية.// انتهى //10:47ت م0031