سكاكا 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس محكمة الاستئناف الشيخ زياد بن محمد السعدون، ورئيس فرع المحكمة الإدارية الشيخ متعب بن عايد العنزي، ورئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ نواف بن نازل الدغاني، ورئيس المحكمة الجزئية بسكاكا الشيخ تراك بن هليل السمرين، ورئيس محكمة التنفيذ الشيخ بسام بن عقلاء الضويحي.وفي بدابة اللقاء قدم رؤساء المحاكم شرحاً وافياً عن الطرق والإجراءات التي تمر بها مرحلة التقاضي والاستفادة من التقنية، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وإتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة وزارةالعدل الإلكتروني والمحاكم الإدارية الأخرى.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة, مؤكداً أن تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلّ الله عليه وسلّم يضمن تحقيق العدالة بين الجميع، لافتاً الانتباه إلى أن العدل بين الناس نهج هذه الدولة المباركة، ولا يمكن أن تحيد عنه أبداً، متمنياً سموه للجميع التوفيق والسداد.// انتهى //11:39ت م0039