جدة 30 جمادى الأولى1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسوقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ISDB)، والبنك الأهلي التجاري (NCB)، اتفاقيات مرابحة في مجال عمليات الخزانة, وذلك في الاجتماع الذي جمع بين الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس هاني سالم سنبل، والرئيس التنفيذي للبنك فيصل عمر السقاف.وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجالات الشراكة الاستراتيجية القائمة وفرص التعاون الجديدة بين المؤسستين.وعَـد المهندس سنبل الاجتماع بمثابة نقطة انطلاق جديدة لشراكة أقوى بين المؤسسة والبنك الأهلي في المستقبل للبدء في تداول عمليات الخزينة بين الطرفين، وأيضا التعاون سوياً في تمويل شركات القطاع الخاص السعودية ضمن البرامج والمبادرات الطموحة المنبثقة من رؤية 2030.// انتهى //11:40ت م0040