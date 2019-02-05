عرعر 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسنظم مركز التأهيل الشامل بعرعر التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس، برنامجاً تدريبياً حول "التوجيه الأسري لتعديل سلوك الأشخاص من ذوي الإعاقة".ويهدف البرنامج إلى إعداد وتدريب أسر الأطفال على تعديل وإدارة سلوك أبنائهم من ذوي الإعاقة، إذ يتناول البرنامج عدداً من التقنيات والمراحل لتعديل السلوك، إلى جانب تزويد وتدريب المتدربين وأولياء الأمور بالمهارات والفنيات اللازمة لتعديل السلوك، إضافة إلى تدريب العاملين والراغبين في مجال التربية الخاصة على التشخيص.// انتهى //11:41ت م0041