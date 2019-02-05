الباحة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسنظمت أمانة منطقة الباحة أمس، ورشة عمل بعنوان "التصورات المستقبلية للتنمية العمرانية على الطريق الدائري"، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, وذلك بمركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات.وتطرقت الورشة التي شارك فيها عدد من المسؤولين والمتخصصين إلى استقراء الرؤية المستقبلية لتنمية مدينة الباحة, ووظائف الطرق الدائرية, ومستقبل النطاق العمراني ومعايير المشاريع الحيوية والمميزة, والتصورات المستقبلية لمحيط الطريق الدائري. وبين أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الورشة مساحة للنقاش وتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الطريق الدائري, مضيفاً أنه سيكلف قيادات من الأمانة لزيارة المناطق الأخرى للاستفادة من خبراتهم ومعرفة المعوقات التي واجهتهم.من جانبه أكد نائب أمين الباحة المهندس خالد الصايغ أن الرؤية المستقبلية للطريق الدائري تتضمن مقترحًا لمستشفى بمساحة تزيد على 11 ألف متر مربع، موضحًا أن الرؤية في الطريق الدائري تشير إلى عدم الحاجة إلى زيادة ارتفاعات المباني وعدم اعتباره محورًا تجاريًا للتفرغ للوظيفة المرورية, إضافة إلى عدم تكرار مشكلة طريق الملك عبدالعزيز مع السماح بتواجد المشروعات المميزة.// انتهى //11:44ت م0042