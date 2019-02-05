إسلام آباد 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان استعداد قواتها المسلحة للرد على أي عدوان يهدد سلامتها.واهتمت بتصريح الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي الذي جدد موقف بلاده الداعم للتوصل إلى حل للقضية الكشميرية على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية.وتطرقت إلى تجديد باكستان التزامها بدعم عملية السلام الأفغانية، لضمان الأمن الدائم في المنطقة.وأشارت إلى إحياء باكستان اليوم الذكرى السنوية ليوم التضامن مع الشعب الكشميري.وعرجت إلى خفض وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الإئتماني السيادي لباكستان درجة واحدة بسبب تقلص النمو الاقتصادي وتزايد الضغوط الخارجية والمالية.وأشارت إلى تحسن سعر صرف الروبية مقابل الدولار الأمريكي بسبب تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني.وأخبرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات في اشتباكات بين مسلحي طالبان وقوات الأمن شمالي أفغانستان.// انتهى //11:50ت م0043