تونس 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد ،مشيرة إلى اعتزام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي القيام بزيارة لجمهورية مالطا اليوم بدعوة من نظيرته ماري لويز بريكا يتم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون.وكتبت عن نتائج زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تونس ،مشيرة إلى أن الأردن أصدرت قراراً بإعفاء التونسيين من رسوم الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضي المملكة.وتحدثت دولياً عن فحوى اللقاء الذي جمع بين أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ،منوهة بأن الطرفين شددا على أهمية تشريك جميع أطراف النزاع في ليبيا من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.وأخبرت عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدخل قرية الجلمة شمال شرق جنين.وأشارت إلى إعلان كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والسويد والنمسا والدنمرك اعترافهما بزعيم المعارضة الفنزولية خوان غوايدو رئيسا مؤقتاً للبلاد.وكتبت عن إعلام وزارة الدفاع الفرنسية أن طائرات تابعة لها شنت ضربات في شمال تشاد دعما للجيش التشادي لوقت تقدم رتل مكون من 40 آلية تابعة لمجموعة مسلحة قادمة من ليبيا.// انتهى //11:53ت م0044