الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستحتفي جمعية الأطفال المعوقين مساء يوم الاثنين القادم بتكريم الفائزات في الدورة الـ 23 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز،وذلك بمقر مركز الجمعية بالرياض.وأكد الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين، أن تفضل سمو الأميرة حصة بنت سلمان، برعاية هذه المناسبة ومشاركة الأطفال فرحتهم بحفظ كتاب الله الكريم يجسد ما تحظى به الجائزة من اهتمام وتفاعل ومساندة من الجميع منذ انطلاقتها عام 1417هـ، مشيراً الى أن تواصل تنظيم الجائزة طوال هذه السنوات يرسخ رسالتها، ويعزز ما حققته من أهداف تربوية وتأهيلية، وبما يتواكب مع ريادة المملكة العربية السعودية ومكانتها في خدمة كتاب الله الكريم.وأوضح أن الأمانة العامة للجائزة استكملت استعداداتها لاستقبال الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والمرافقين، من حيث تنظيم البرامج والفعاليات المصاحبة للجائزة، والإقامة في الفنادق والاستقبالات والتنقلات للقادمين من خارج العاصمة الرياض وكذلك من خارج المملكة.وأعلنت الأمانة عن مشاركة 44 طفلة في المراحل النهائية من المنافسة، يمثلن العديد من مؤسسات الرعاية والجمعيات الخيرية والمدارس في مناطق المملكة ،موضحة أنه تم استقبال 155 طلباً للمشاركة في هذه الدورة، وانطبقت شروط القبول على 96 طفلاً فقط، منهم 52 من البنين، و44 من البنات.// انتهى //12:12ت م0046