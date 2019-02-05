نجران 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، بالتعاون مع الكلية التقنية للبنات أمس، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي "الانفوجرافيك بالفوتوشوب"، وذلك بمقر الإدارة.وتناولت الدورة التي قدمتها نورة الزحوف بحضور ١٨ متدربة، شرح مفهوم الانفوجرافيك وأنواعه، ومجالات استخداماته، إلى الجانب العملي التطبيقي الذي تضمن المهارات الأساسية، وخطوات تصميم الانفوجرافيك، كما تم التعرض لمختلف البرامج ومواقع الويب التي يمكن أن تساعد على تصميم الانفوجرافيك.// انتهى //12:13ت م0047