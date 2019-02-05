سكاكا 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن فلاح الطالب.وفي بداية اللقاء اطلع سموه على سير العمل في الفرع وجهوده وأنشطته للمزارعين، حيث قدم منذ إنشائه أكثر من 2 مليار ريال قروض ميسره، كما قدم إعانات للمزارعين بأكثر من 400 مليون ريال ولازال مستمر في تقديم الدعم والقروض الميسرة للمزارعين، كما اطلع سموه على الاستراتيجية الوطنية والتحول الوطني لصندوق التنمية الزراعي 2030م وقياس مؤشرات الأداء.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بجهود القيادة الرشيدة - أيدها الله - في دعم المزارعين من خلال صندوق التنمية الزراعية، مؤكداً على أهمية المنطقة في المجال الزراعي.وأعرب المهندس الطالب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف على دعمه للزراعة والمزارعين بالمنطقة وما يحظى به قطاع الزراعة من اهتمام.// انتهى //12:15ت م0048