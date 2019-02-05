تبوك 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً، ورشة عمل بعنوان " قناديل السعادة"، تقدمها المدربة فاطمة عبيد الله البلوي, وذلك في قاعة التدريب النسائية بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك.وتتناول الورشة التي تهدف إلى تقوية الشعور بالسعادة والثقة بالنفس عدداً من المحاور منها: تعريف مفهوم السعادة، وتغير النظرة للحياة بصورة أفضل، والربط بين السعادة والرضا بقضاء الله وقدرة, واستنتاج قناديل السعادة.// انتهى //12:16ت م0049