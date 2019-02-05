جدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسيشارك اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، في المهرجان الأول لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يقام في العاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار "أمة واحدة وثقافات متعددة .. فلسطين في القلب", وذلك خلال الفترة من 5 - 9 فبراير 2019.وتتمثل مشاركة الاتحاد في إقامة أول معرض صور لوكالات أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيس الاتحاد قبل عام، إذ يهدف المهرجان إلى تقوية أواصر التعاون والتعارف بين شعوب العالم الإسلامي، إضافةً إلى الانفتاح على الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.وأكد مدير عام اتحاد "يونا" عيسى خيره روبله, أن الوكالات الأعضاء شاركت بأكثر من 220 صورة متنوعة، من شأنها أن تعطي الزوار تصوراً عاماً عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والمعالم الثقافية والسياحية والعمرانية في الدول المشاركة، إضافةً إلى أهم المراحل التاريخية التي مرت بها هذه البلدان، منذ العصور القديمة، وحتى العصر الحاضر.ويعد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي تظاهرة شعبية لعرض الثقافات المتنوعة في العالم الإسلامي، إذ تمتد فعاليات المهرجان لخمسة أيام تشمل تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وندوات فكرية، تعقد في أماكن مختلفة في القاهرة وهي: دار الأوبرا المصرية، مركز الهناجر للفنون، المجلس الأعلى للثقافة، المتحف الإسلامي الكبير، شارع المعز، مركز التعليم المرئي، قصر الأمير طاز، قبة الغورى بيت الهراوي، جامعة الدول العربية والأزهر الشريف.ويشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم شخصيات إسلامية بارزة في العالم الإسلامي، تشمل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سلطان القاسمي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق في المملكة (2005 – 2018) الدكتور نزار بن عبيد مدني، وفوفور أدجوافي سيكا كابوري السيدة الأولى في بوركينا فاسو، وكذلك المفتي العام للقوقاز الشيخ شكر باشازاده، والشاعر المصري فاروق جويدة.يُذكر أن المعرض يضم وكالات الأنباء الوطنية في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية أذربيجان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والمملكة المغربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التونسية، وجمهورية توغو، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كوت ديفوار، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية إندونيسيا، ومملكة ماليزيا، وجمهورية النيجر، والجمهورية اليمنية.// انتهى //12:19ت م0051