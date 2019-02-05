المدينة المنورة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسدشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد القحطاني اليوم, البرنامج التدريبي "المهارات الأساسية في اختبار القدرات لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية" في القطاعات التعليمية بمراكز السويرقية, والصعبية, وصفينة, والصلحانية, وثرب, والجياسر, والسريحية التعليمية, بالإضافة إلى قطاع المهد الداخلي.وبيّن القحطاني أن البرنامج يسعى إلى تحسين نواتج التعلم, ورفع مستوى أداء الطلاب والطالبات, كما يأتي تنفيذاً لمبادرة إدارة التعليم "قيادة فاعلة لتعلم نوعي" الذي يهدف إلى تهيئة الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية؛ لاختبار القدرات العامة, مضيفاً أن البرنامج تم تقديمه لجميع الطلاب والطالبات في أربع مراكز تدريبية تشمل جميع قطاعات إدارة التعليم.// انتهى //12:22ت م0052