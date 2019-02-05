عام / الأمير مشعل بن ماجد يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة
الثلاثاء 1440/5/30 هـ الموافق 2019/02/05 م واس
جدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم, قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة المعين حديثاً العميد مطلق الذيابي .
وهنأه سموه بمناسبة تعيينه, متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الدين ثم المليك والوطن .
ورفع العميد الذيابي شكره وتقديره لسموه, سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين .
// انتهى //
12:24ت م
0053