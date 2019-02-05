جدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم, قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة المعين حديثاً العميد مطلق الذيابي .وهنأه سموه بمناسبة تعيينه, متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الدين ثم المليك والوطن .ورفع العميد الذيابي شكره وتقديره لسموه, سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين .// انتهى //12:24ت م0053