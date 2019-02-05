نجران 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستنظم كلية التربية شطر الطالبات بجامعة نجران بعد غدٍ، دورة تدريبية بعنوان "تقييم ومراقبة الأداء الشخصي" وذلك بمقر الكلية.وتتضمن الدورة التي تستهدف الطالبات المتخرجات والمتوقع تخرجهن هذا العام، العديد من المحاور أهمها الفرق بين التقييم والمراقبة، وتعريف التقييم والمراقبة، ومعايير تقييم الأداء الشخصي، وأهمية وأهداف تقييم الأداء، إلى جانب مبادئ معايير تقييم الأداء، كما تهدف الدورة إلى إكساب الطالبات الخبرات اللازمة للنجاح الوظيفي، ومواكبة حاجة سوق العمل المحلي وريادة الأعمال، وأهمية التقييم والمراقبة في تحقيق النتائج المُخطط لها.// انتهى //13:35ت م0076