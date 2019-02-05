الباحة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق05 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلولي، يرافقه مدير إدارة الكهرباء بالمنطقة المهندس صالح بن عبدالله العسيري بمناسبة تعيينه مديرًا للشركة بالباحة، والمهندس أحمد الحرازي مدير إدارة الشركة بالمنطقة سابقاً.وفي بداية الاستقبال رحّب سموه بالمهندس السلولي ومرافقيه، متمنيًا له التوفيق في زيارته للمنطقة، راجيًا لمدير الشركة بالمنطقة المعين حديثا التوفيق في مهام عمله الجديد، مقدماً شكره للمدير السابق على جهوده التي بذلها لخدمة المنطقة.وأكد سمو أمير منطقة الباحة ضرورة تقديم أفضل الخدمات التي تضمن تنفيذ المشروعات الكهربائية بالمنطقة، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود لتكثيف أعمال الصيانة.كما جرى خلال الاستقبال بحث عدداً من الموضوعات التي تقع في إطار عمل الشركة السعودية للكهرباء والمشروعات التي تنفذها الشركة، بما يلبي احتياجات محافظات ومراكز وقرى المنطقة من المشروعات الكهربائية، وبما يسهم في توفير احتياجات الأهالي وكافة القطاعات الحكومية والخدمية، فيما اطلع سموه على تقرير مفصل يبرز منجزات شركة الكهرباء بالقطاع الجنوبي.وأعرب رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء ومرافقيه، عن سعادتهم بلقاء سمو أمير المنطقة والاستماع إلى توجيهاته لخدمة المنطقة.حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //13:39ت م0079