الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأسدل الستار أمس, على فترة الانتقالات الشتوية للاعبين، بـ 89 صفقة ما بين محلية وأجنبية .وأبرمت إدارة نادي الهلال في هذه الفترة 5 صفقات أبرزها المهاجم الإيطالي جوفينكو والمدافع الدولي الأسترالي ميلوس ديجينيك والإسباني جوناثان سوريانو وهتان باهبري وعبدالرحمن اليامي .ووقعت إدارة نادي النصر في آخر ساعة وقبل دقائق من إغلاق باب سوق الانتقالات مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، ومع المهاجم عبدالله آل سالم ولاعب خط الوسط عبدالله الخيبري .ونجحت إدارة النادي الأهلي بالخروج بـ7 صفقات، فعلى مستوى اللاعبين المحليين شاهدنا عودة القائد حسين عبدالغني وكذلك تيسير الجاسم من جديد للصفوف النادي الأهلي ، بالإضافة إلى عبدالعزيز الشهراني ولاعب المواليد عثمان الحاج ، كما وقعت الإدارة الأهلاوية مع الروماني نيكولاس ستانسيو و البرازيلي ادريلان سانتوس والتشيلي كلاوديو بايزا .وتمكنت إدارة خالد البلطان من إبرام 5 صفقات أهمها المهاجم الجامبي أبو بكر تراولي كأغلى لاعب في تاريخ الشباب، ولاعب الخبرة المغربي مبارك بوصوفه, والبرازيلي سباستياو دي فريتاس، كما شهدت صفقات نادي الشباب عودة المدافع حسن معاذ من جديد لصفوف الفريق، والمدافع الشاب محمد البقعاوي قادماً من الهلال .واتفقت إدارة نادي التعاون مع أربعة لاعبين محليين هم ناصر الدعجاني وعبدالله الجوعي ومنصور المولد ومحمد بصاص بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي نيلدو بيترولينا .أما الوحدة فنجح في ضم الكونغولي كابونجو كاسونجو والجزائري زيدان ميباراكو والتونسي عصام الجبالي .ودعمت الإدارة الاتفاقية الفريق بـ3 صفقات أبرزها المهاجم التونسي أحمد العكايشي بالإضافة إلى مدافع الهلال عبدالله الحافظ و أحمد المحيميد .وأنهت إدارة نادي الفيصلي التوقيع مع المهاجم البرازيلي دينيلسون بيريرا قادمًا من صفوف أتلتيكو مينيرو ، كما ضمت كلاً من حسين هوساوي وأحمد باسعيد .وحسمت إدارة القادسية 7 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية ، صفقتين محليتين هما لاعب وسط النصر سامي النجعي والمهاجم فهد الجهني ، أما على مستوى اللاعبين الأجانب فوقعت مع البرازيلي جورجي داسيلفا والسوري يوسف قلقا والجزائري مختار بلخيثر والغاني محمد فتاو .كما أعلن الرائد عن تعاقده مع لاعب النصر خالد الغامدي، والبرازيلي روبينلسون كانو و المهاجم البلجيكي ايلومبي مبويو .وأنهى مجلس إدارة نادي الفتح الاتفاق مع لاعب خط الوسط البيلاروسي نيكيتا كورزون ، وكذلك مع الصربي ساشا يوفانوفيتش، كما وقعت مع لاعب الاتحاد عمار النجار والمدافع جمعان الدوسري.أما الحزم فتعاقد مع 6 لاعبين ، منهم مهاجمان النيجيري شيبوكي كينيدي والبرتغالي دييغو سالومو إلى جانب المدافع الجورجي زوراب تسيسكا ، كما ضمت كلاً من اللاعب محمد حسن وأسامه الخلف وسعيد الدوسري .في حين جاء تعاقد الباطن مع 6 لاعبين وهم ، مهاجم نادي الرائد السابق الغيني إسماعيل بانغورا، ولاعب الوسط التونسي زياد العونلي، واللاعب الأسترالي أسامه مالك ،وعودة اللاعب البرازيلي جونثان بينتيس من جديد إلى صفوف الباطن ، بالإضافة إلى الصفقتين المحليتين وهما عبدالعزيز مجرشي وبدر النخلي .أما الفيحاء والذي عزز هجومه بالتوقيع مع مهاجمين هما البرازيلي يوري ليريو والتونسي أمين الشرميطي إلى جانب الحارس الأردني عامر شفيع ولاعب الوسط السويدي ناهير بيسارا ، والتونسي رامي البدوي ، بالإضافة إلى مهند فلاته وعمر المزيعل ومحمد قاسم وحسين الهاجوج .وفي محاولة للهروب من القاع ، تعاقد الاتحاد من 8 لاعبين، مهاجم الرأس الأخضر غاري رودريغز والمهاجم الصربي الكساندر بريجوفيتش ولاعب الوسط الإيفواري سيكو سانوغو والحارس البرازيلي مارسلو غروهي والمدافع المغربي مروان داكوستا، بالإضافة إلى الصفقات المحلية وهم عبدالعزيز البيشي وعبدالله العمار وياسين برناوي .فيما غير أحد جلد فريقه بالتعاقد مع 12 لاعب ، جاء في مقدمتهم المغربي محمد فوزير, ولاعب الوسط المصري مؤمن زكريا, والمهاجم المصري أحمد جمعة, والمدافع التونسي غازي عبدالرزاق, والحارس الأوزبكي ايغناتي نستروف, والجزائري كارل مجاني، وعلى مستوى الصفقات المحلية وقعت إدارة أحد مع كلاً من فهد الرشيدي, وصقر عطيف, و فهد حمد, وإسماعيل المغربي, وجفين البيشي, ومحمد مجرشي .// انتهى //13:43ت م0081