جيزان 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستواصل " قافلة طب الأسنان التوعوية" فعالياتها ، التي ينظمها نادي ابتسامة الطلابي بكلية طب الأسنان بجامعة جازان بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للأسبوع الثالث على التوالي ، وذلك في عدد من مدارس المرحلة الابتدائية بالمنطقة (بنين - بنات).وتأتي الحملة التي تستمر لمدة شهر في إطار الشراكة المجتمعية بين تعليم جازان وجامعة جازان الهادف لتنمية روح العمل الجماعي والتطوعي من أجل خدمة أبناء المنطقة.وتتنوع الخدمات التي يقدمها البرنامج بين خدمات توعوية وتثقيفية وكشفية تشخيصية، عبر تقديم العديد من العروض المرئية التعليمية التي تشرح أهمية وطرق العناية بنظافة الفم والأسنان والطريقة الصحيحة لتفريش الاسنان، إلى جانب الكشف على صحة أسنان الطلاب.// انتهى//13:43ت م0082