جدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسودّعت الخطوط السعودية أمس المشاركين في الدورة الافتتاحية للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف على نادي الجولف "رويال غرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ , التي بدأت يوم الجمعة برعاية الخطوط السعودية الشريك والناقل الرسمي لهذا الحدث الذي يقام لأول مرة في المملكة.وغادر الأبطال العالميون المشاركون في هذا الحدث العالمي على رحلات الخطوط السعودية إلى العديد من الوجهات الدولية بعد انتهاء منافسات البطولة , وحظوا باحتفاء خاص على متن طائرات "السعودية" في رحلات القدوم والمغادرة.وحظيت البطولة بمتابعة حشد كبير من الزوار وعشاق الجولف لمشاهدة أرفع المستويات في هذه الرياضة وتشجيع ألمع نجومها على الصعيد العالمي ، إلى جانب تجربة اللعبة بأنفسهم في القرية الترفيهية التي تقدم باقةً مذهلةً من الأنشطة المرحة ، وشهدت الدورة مشاركة مجموعة من نخبة اللاعبين العالميين بمن فيهم أربعة من أفضل خمسة لاعبين عالمياً، وثمانية فائزين بأهم الألقاب العالمية ، وعشرات اللاعبين المحبوبين لدى الجماهير.وتأتي مساهمة "السعودية" في رعاية هذا الحدث الرياضي العالمي امتداداً لرعايتها لباقة متنوعة من الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة وكان آخرها بطولة فورمولا الدرعية إلى جانب شراكتها الدائمة في دعم ورعاية العديد من المناسبات في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي، وذلك تجسيداً لدورها المؤسسي كناقل وطني للمملكة في دعم ورعاية المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:45ت م0083