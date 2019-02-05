طرابلس 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستطلق الأمم المتحدة اليوم بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني خطة الإستجابة الإنسانية 2019 .وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فى بيان لها ، أن الخطة تهدف إلى تقديم المساعدة الإنسانية لنحو 552000 شخص يعيشون في ليبيا.وكان صندوق الأمم المتحدة قدم منحة بـ10.5 ملايين دولار، لمواجهة الطوارئ ودعم العمليات الإنسانية في ليبيا وفي نهاية العام الماضي منح صندوق الأمم المتحدة ثمانية ملايين دولار لتنفيذعشرة مشاريع إنسانية من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.// انتهى //13:51ت م0086