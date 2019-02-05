حائل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً، حفل سباقه السادس عشر للموسم الحالي بميدان الفروسية بالمنطقة.وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط مسافتها 1400 متر الشوط الأول مفتوح الدرجات عربي والشوط الثاني من الدرجة 0 حتى 3 والشوط الثالث مفتوح الدرجات في حين الشوط الرابع مفتوح مواليد 2016 ، فيما خصص الشوط الخامس والرئيسي لمفتوح أفراس.// انتهى //13:51ت م0087