بغداد 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستلقى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم دعوة رسمية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر القمة العربية – الأوربية المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ نهاية الشهر الجاري.و قام بتسليم الدعوة سفير مصر لدى العراق علاء موسى أثناء استقباله له في قصر السلام ببغداد اليوم .وأفاد بيان رئاسي عراقي بأنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها ، وآخر مستجدات الأوضاع العربية والدولية .من جانب آخر، استقبل الرئيس العراقي في قصر السلام اليوم وزيرة الخارجية النرويجية "إيني ايركسون" وبحث معها سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية خدمة للمصالح المشتركة.// انتهى //14:59ت م0120