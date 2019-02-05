عام / الرئيس العراقي يتلقى دعوة من نظيره المصري لحضور مؤتمر القمة العربية – الأوربية
الثلاثاء 1440/5/30 هـ الموافق 2019/02/05 م واس
بغداد 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس
تلقى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم دعوة رسمية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر القمة العربية – الأوربية المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ نهاية الشهر الجاري.
و قام بتسليم الدعوة سفير مصر لدى العراق علاء موسى أثناء استقباله له في قصر السلام ببغداد اليوم .
وأفاد بيان رئاسي عراقي بأنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها ، وآخر مستجدات الأوضاع العربية والدولية .
من جانب آخر، استقبل الرئيس العراقي في قصر السلام اليوم وزيرة الخارجية النرويجية "إيني ايركسون" وبحث معها سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية خدمة للمصالح المشتركة.
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14:59ت م
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