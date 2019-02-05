الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساختتمت النسخة الأولى من ملتقى الإبداع الثقافي التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة والمجلس الثقافي البريطاني ، خلال الفترة 3 - 4 فبراير الجاري بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض ، حيث شهد الملتقى حضور أكثر من 200 موفد و نخبة من صناع القرار وخبراء الفن والطلاب من مختلف القطاعات الإبداعية من منطقة الخليج والمملكة المتحدة ، كما شارك في الملتقى مجموعة من المتحدثين البارزين من 10 دول مختلفة، الذين تناولوا عدداً من المواضيع المهمة وناقشوا التأثير الاجتماعي والاقتصادي للقطاع الإبداعي في منطقة الخليج.من جانبه أبدى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد ، سعادته بما شهده الملتقى من اهتمام ومشاركة واسعة ، معتبراً الملتقى إحدى المنصات الهامة التي ستكون عوناً في النهوض بالقطاع الإبداعي في المملكة ، متطلعاً إلى إقامة المزيد من المشاريع بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وجميع الشركاء الخليجيين الذين حضروا الملتقى"وصرح مدير المجلس الثقافي البريطاني في المملكة أمير رمزان بهذه المناسبة " نحن فخورون بنجاح ملتقى الإبداع الثقافي وبالردود الإيجابية التي أبداها الحضور، والتي أتيحت لهم الفرصة للمساهمة في بلورة وتطوير خطط لمستقبل القطاع الثقافي في المملكة ، موجهاً شكره للهيئة العامة للثقافة على حسن التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.// انتهى //15:03ت م0121