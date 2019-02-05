جيزان 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز المهندس مبارك بن محمد الشهراني ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمطار .ورحب الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مستهل اللقاء ، بمدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان ، راجياً له وزملائه منسوبي المطار التوفيق والسداد في المهام والأعمال والمناطة بهم.وجرى خلال اللقاء ، بحث الموضوعات التي تهم عمل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز والخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها بالمطار ، التي تخدم المواطن والمقيم بالمنطقة.ووجه سموه بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خير ويعود بالنفع والفائدة على أبناء منطقة جازان , منوهاً في الوقت نفسه بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة، للمطارات والقطاعات والوزارات والجهات ذات المساس بخدمة المواطن والمقيم وزوار المنطقة، وتوفير كل ما يحتاجون إليه من خدمات.بدوره, قدم المهندس الشهراني شرحاً مفصلاً لسموه، عن أداء عمل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز وما يقدمه من خدمات بمتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.وأعرب الشهراني عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله العلي القدير أن يمده وزملائه بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة وزوارها.// انتهى //15:05ت م0122