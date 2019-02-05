الدمام 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسنظمت اللجنة اللوجسيتية بغرفة الشرقية، اليوم، ورشة عمل بعنوان (تحديات التوطين في القطاع اللوجيستي)، بحضور ومشاركة ممثلي لعدد من المؤسسات التدريبية الخاصة والحكومية، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وأكدت الورشة أهمية التعاون بين الجهات التدريبية الحكومية والخاصة، مع المؤسسات العاملة في هذا القطاع، من أجل تنفيذ برامج ومقررات تدريبية منسجمة مع متطلبات سوق العمل في هذا المجال، إضافة إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالتدريب.وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس اللجنة اللوجيستية بندر بن رفيع الجابري، أن من أبرز الخيارات الوطنية في الوقت الحاضر هو تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية اعتمادًا على سواعد أبنائها وقدرتهم في توظيف ما تمتلكه المملكة من ميزات لوجستية عالمية لتكون مقصدًا لتدفق التجارة العالمية.وأكد الجابري حرص غرفة الشرقية، على مكافحة البطالة واستقطاب الخريجين الجدد، وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، مطالبا الشركات اللوجيتسية المشاركة في الورشة رفع قائمة الوظائف التي يتطلعون لشغرها من قبل الشباب السعودي، على أن تقوم الغرفة ممثلة باللجنة اللوجسيتية لرفعها إلى مراكز التدريب الوطنية الخاصة والحكومية على حد سواء لتصميم برامج تسد هذه الثغرة، وتسهم في دعم رؤية المملكة 2030 الداعمة لكل برامج التوطين والسعودة.من جانبهم، أبدى المشاركون في الورشة استعدادهم لتنفيذ برامج تدريبية تؤهل الشباب السعودي على جميع المهن والوظائف في القطاع الخاص اللوجيستي، مؤكدين ضرورة أن يتم حصر هذه الوظائف، وتحديد الاحتياجات وأن يتم التنسيق حيالها، إذ أن أي تخصص يفتح لا بد وأن يتم بتنسيق معين، وتوافر جميع المتطلبات، خاصة وأن الشركات العاملة في القطاع اللوجيستي متعددة الطلبات والاحتياجات، ما يؤكد ضرورة الوصف الوظيفي المطلوب.// انتهى //15:06ت م0123