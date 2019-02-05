حائل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسنظمت وكالة جامعة حائل للشؤون الأكاديمية اليوم, اللقاء الثالث للقيادات الأكاديمية, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم, ووكلاء الجامعة, وعمداء الكليات, والعمادات المساندة, ورؤساء الأقسام الأكاديمية, وذلك في فندق الميلينيوم بالمدينة الجامعية.وأكد معالي مدير جامعة حائل حرص إدارة الجامعة على التميّز في الكليات وتطويرها المستمر والممنهج, وعقد اللقاءات مع مختلف القيادات في الكليات والعمادات لبحث واقع العمل ومراجعته الدورية.من جهته, تحدث وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري خلال اللقاء عن البعد الأكاديمي وواقع الممارسات الأكاديمية التطبيقية من ناحية المحتوى الدراسي وأعضاء هيئة التدريس ما بين الحقوق والواجبات والإرشاد الأكاديمي.بعد ذلك, فُتحت حلقة النقاش مع عمداء الكليات, والعمادات المساندة, ورؤساء الأقسام الأكاديمية, ومديرات فروع الجامعة, حيث نوقش خلال المحور الأول الوضع الأكاديمي والمستقبلي وبحث سبل تكامل الجهود لتحقيق الإنجازات, فيما تناول المحور الثاني التوجه المستقبلي للجامعة وعرض الخطة الاستراتيجية وأهم ملامح تنفيذها بتشكيل وحدات العمل وخطط التشغيل ووضع مؤشرات لقياس الأداء.// انتهى //15:08ت م0126