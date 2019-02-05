المنامة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 5 فبراير 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,403.69 نقطة على ارتفاع وقدره 6.14 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 838.16 نقطة على انخفاض وقدره 3.76 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة، 3 ملايين و 782 ألفا و 717 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 974 ألفًا و 841 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 72 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 84.92 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //15:10ت م0127