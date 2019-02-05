جيزان 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أمس , ندوة علمية بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة ", ضمن المبادرات الدعوية للفرع, بحضور وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ, وذلك بجامع النور بمدينة جيزان.وألقى مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي كلمة في مستهل الندوة, استعرض خلالها برامج المبادرات التي ينفذها فرع الوزارة وتشمل المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة, حيث تتضمن 18 ندوة لتعزيز الوسطية, وتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب في 7 ندوات, وكذلك برنامج تحصين الفكر من خلال 44 ندوة في محافظات المنطقة.إثر ذلك, بدأت الندوة التي شارك فيها الشيخ محمد بن زيد مدخلي والدكتور أحمد بن علي الزريعي , التي أبرزت الجهود التي قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية للدول الإسلامية والجوار ووقوفها الدائم مع قضايا الأمة والمساهمة في تحقيق التوازن الديني والاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والجهود الكبيرة في مد يد العطاء والمساعدة لكل من يحتاج إلى ذلك سواء كان اقتصادياً أو دينياً أو حتى عسكرياً.// انتهى //15:10ت م0128