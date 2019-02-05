بريدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , العميد علي بن حسن بن مرضي القحطاني ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة.وأعرب سمو الأمير فهد بن تركي عن أمنياته للعميد القحطاني كل التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد في خدمة المنطقة وتعزيز أمنها , مؤكداً سموه الدور الفعّال لرجال الأمن في حفظ الأمن من خلال ما يقدم لهم من دعم ورعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ جنود الوطن ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والآمان والاستقرار.من جهته, قدم العميد علي بن حسن القحطاني شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على استقباله ولقائه له , معرباً عن اعتزازه بتكليفه لخدمة هذه البلاد المباركة , مشيراً إلى أن خدمة الوطن في أي مكان شرف عظيم لأبنائه , سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه وأن يعينه لأداء مهامه على أكمل وجه ، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //15:11ت م0129