القدس المحتلة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، وعلى رأسهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال ، المتطرف أوري ارئييل اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن اقتحام الوزير المتطرف ، يأتي بعد يوم من اقتحام قائد شرطة الاحتلال في القدس، المتطرف "يورام هليفي" للمسجد على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة الاحتلال، تزامناً مع قرارات لشرطة الاحتلال بإبعاد سبع نساء مقدسيات عن المسجد الاقصى لمدة أسبوعين بتهمة "الجلوس في منطقة باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين.// انتهى //15:14ت م0134