ثقافي/ "التخطيط المالي والميزانية " .. دورة تدريبية نسائية بجازان غداً
الثلاثاء 1440/5/30 هـ الموافق 2019/02/05 م واس
جيزان 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس
تنظم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة جازان "رأف"، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة غداً، دورة تدريبية نسائية بعنوان "التخطيط المالي والميزانية " تقدمها المدربة أفراح زولي ، وذلك بقاعة التدريب بجمعية التنمية الأسرية بجازان.
وتأتي الدورة التدريبية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ، ضمن فعاليات ملتقى جازان الأسري الأول .
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16:32ت م
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