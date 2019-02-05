جيزان 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة جازان "رأف"، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة غداً، دورة تدريبية نسائية بعنوان "التخطيط المالي والميزانية " تقدمها المدربة أفراح زولي ، وذلك بقاعة التدريب بجمعية التنمية الأسرية بجازان.وتأتي الدورة التدريبية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ، ضمن فعاليات ملتقى جازان الأسري الأول .// انتهى //16:32ت م0186