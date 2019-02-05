رام الله 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسرصد تقرير إعلامي، 28 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر يناير الماضي.وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري الصادر اليوم، حول الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، ان مسلسل الانتهاكات مازال متواصلاً ومستمراً بحق الصحفيين بشكل دقيق ومخطط بهدف التغطية على ما تقترفه من جرائم بحق المدنيين الأبرياء العزل في فلسطين، مشيرةً الى أن هذه الاعتداءات بحق الصحفيين تعد بمثابة انتهاك مباشر للقانون الدولي.وأضافت: أن عدد المصابين من الصحفيين خلال الشهر الأول من العام الحالي الجديد جراء إطلاق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، بالإضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت 15 مصاباً، في حين أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار نتج عنها 12 حالة، فيما سجلت حالة اعتداء وحيدة على المؤسسات والمعدات الصحفية.// انتهى //16:33ت م0188