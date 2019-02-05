الدوادمي 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسدشن مدير تعليم محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي أمس، معرض "رفق" الإرشادي الذي ينظمه قسم التوجيه والإرشاد ممثلاً في وحدة الخدمات الإرشاديةبمشاركة مدارس المحافظة، وبحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية جمال الحمادي, ومدير الإشراف التربوي بالإدارة مناور العتيبي, ومدير قسم التوجيه والإرشاد محمد بن ناصر السبيعي, وعدد من القيادات التربوية بالإدارة، وذلك بمبنى وحدة الخدمات الإرشادية.وتجول مدير التعليم والحضور على أجنحة وأقسام المعرض واطلع على محتوياته التي تضم اللوحات الفنية والكتيبات الإرشادية والمجسمات التي تبرز أهمية البرنامج الإرشادي "رفق" التي تساعد على خفض سلوك العنف بين الطلاب والطالبات.وأشاد السبيعي بما شاهده في المعرض من برامج هادفة وجهود مبذولة من القائمين عليها، داعياً الجميع إلى الاستفادة من هذه الفعاليات المقدمة في تفعيل برنامج "رفق" داخل المدارس، وتحقيق أهداف البرنامج في بناء الشخصية المتزنة السوية المتكاملة للطالب والطالبة، لخدمة الدين والمجتمع والوطن، والحد من حالات العنف في المدارس، وتوضيح الطرق الملائمة الوقائية والعلاجية على المستويات كافة، ليتمكن العاملون بالمدرسة وأولياء أمورهم من تطبيقها، والتأكيد على ما تتضمنه تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى تحسين التعامل مع الآخرين بالحسنى والتسامح والرحمة والعفو، بما يسهم ذلك في تحقيق بيئة مدرسية آمنة.// انتهى //16:35ت م0190