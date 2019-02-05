نجران 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأقامت جامعة نجران، ممثلة في وكالة عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات، اليوم, دورة تدريبية بعنوان "فن رسم البورترية" وذلك بمقر العمادة.وأبانت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات الدكتورة صباح الصبحي، أن الدورة هدفت إلى تنمية مهارات الطالبات في مجال رسم البورترية، إلى جانب التعرف على أساسيات الرسم في هذا الفن، والخطوات اللازمة لإتقانه، كما تناولت الدورة التعريف بأدوات الرسم ودور كل أداة وطريقة العمل بها، وكذلك قواعد الرسم، وآلية رسم ملامح الوجه.// انتهى //16:37ت م0192