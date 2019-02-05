القاهرة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء للمؤسسات المصرية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت 4ر14 مليار جنيه ليصل إلى 1ر812 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1ر2 مليار جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وربح مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" ما نسبته 55ر2 % ليغلق عند مستوى 11ر14733 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5ر0 % مسجلا 53ر689 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 78ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 66ر1745 نقطة.// انتهى //16:40ت م0193