الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسشهدت الجولة الـ 18 من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم تسجيل الهدف رقم 400 في المسابقة ، وحمل الهدف المئوي الرابع توقيع المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز خلال تسجيله الهدف الأول لفريقه الهلال خلال مواجهة فريق الفتح في ختام الجولة أمس .ووصلت عدد أهداف المسابقة لـ 406 أهداف في الدوري بعد ختام الجولة الـ 18 بمعدل تهديفي وصل لـ 2.82 هدف في المباراة الواحدة.ويتصدر بافيتمبي جوميز قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا متقدماً على دجانيني تفاريس من الرأس الأخضر، والسوري عمر السومه، والكاميروني لياندر تاوامبا بفارق هدفين (12 هدفا لكل لاعب).ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تسجيلاً في الدوري بـ 44 هدفاً، يليه التعاون بـ 38 هدفاً، ثم الأهلي (36 هدفاً)، والنصر (35 هدفاً)، فيما يعد فريق أحد الأقل تسجيلا في الدوري إذ سجل لاعبوه 11 هدفاً، ومن بعده الباطن بـ 17 هدفاً ثم الفيحاء 18 هدفاً.ويتصدر فريق الشباب قائمة أقوى خط دفاع بعد أن استقبل مرماه 12 هدفاً، ثم النصر الذي اهتزت شباكه بـ 17 هدفاً، ثم الهلال بـ 19 هدفاً، فيما يقف أحد بأضعف خط دفاع، بعد أن تلقى 37 هدفاً، ثم الفيحاء 35 هدفاً، ثم الباطن والاتحاد بـ 32 هدفاً.// انتهى //16:45ت م0194