مكة المكرمة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسزار السفير الأسترالي لدى المملكة رضوان جودت اليوم مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، التقى خلالها برئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي وأعضاء مجلس الإدارة، في إطار السعي لبناء علاقة اقتصادية أكثر متانة وقوة بين الغرفة وقطاع المال والأعمال في أستراليا.وأشاد السفير الأسترالي بالحراك التطويري الكبير الذي طال مكة المكرمة، وتسخير القيادة السعودية جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتطويعها للتقنية في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مبديًا رغبته في إيجاد نوع من المساهمة الأسترالية في عملية النهضة والتنمية التي تعيشها العاصمة المقدسة، عبر تبادل الخبرات التكنولوجية فضلا الإسهام في المجالات الطبية والسياحية والتعليمية والخدمية إضافة إلى تبادل السلع والمنتجات التجارية.من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي بالسفير الأسترالي والوفد المرافق له، منوها بعلاقة الصداقة التي تربط المملكة بأستراليا التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول أستراليا وجزر الباسفيك ما بين 9.325 مليون ريال إلى 15.349 مليون ريال بين عامي 2007م – 2016م، مبيناً أن أهم السلع الوطنية المصدرة إليها تتمثل في المنتجات الكيماوية غير العضوية، والأسمدة، واللدائن ومصنوعاتها، وأصناف متنوعة من المعادن العادية، والسجاد، فيما كانت أهم السلع المستوردة منها السيارات وأجزاؤها، واللحوم، والحبوب، وخامات المعادن.وأكد أن غرفة مكة المكرمة تسعى إلى بناء علاقة اقتصادية مع أستراليا، حيث تمت المفاهمة على عقد المزيد من اللقاءات المتخصصة في المستقبل القريب، عبر استقبال الوفود التجارية في البلدين، وتبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين، والاطلاع على آلية الاستثمار في أستراليا، ومشاركة جدول للمعارض المقامة في أستراليا لعرضها على موقع الغرف السعودية، فضلا عن التعاون في برامج تدريبة عدة تشمل الفندقة والسياحة وتعليم اللغة، كما تم التطرق إلى معرض " كتالوج" الذي تنظمه غرفة مكة المكرمة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تقديم دعوة لمشاركة أسترالية في ملتقي منافع الذي يجري الإعداد له.// انتهى //16:54ت م0197