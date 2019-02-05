الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساختارت اللجنة الفنية المدير الفني لنادي التعاون البرتغالي بيدرو مانويل لجائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، فيما وقع الاختيار على الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال لجائزة أفضل لاعب، في حين ذهبت جائزة الجمهور المثالي لجمهور الهلال .وجاء تحقيق مانويل لجائزة الأفضلية بعد تمكنه من تحقيق الفوز على النصر وصيف الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحقق البرتغالي الجائزة للمرة الثانية بعد أن حققها في الجولة العاشرة من الدوري .وحصد الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم نادي الهلال جائزة أفضل لاعب بعد أن أسهم في فوز فريقه على الفتح بتسجيله لهدفين من الأهداف الأربعة التي فاز بها الهلال، خاصة وأن الهدف الأول في المواجهة حملت الرقم 400 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وسجلت الجماهير الهلالية الأفضلية بين جماهير الأندية الأخرة للمرة الرابعة خلال الموسم الجاري، بعد أن ذهبت جائزة الجمهور المثالي للجماهير الزرقاء، بعد أن حققتها في الجولتين الثامنة والتاسعة على التوالي، إلى جانب الجولة الثانية عشر .وسيحصل البرتغالي بيدرو والفرنسي جوميز على جائزة 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما سيمنح الجمهور المثالي درعاً تكريمياً من رابطة الدوري السعودي للمحترفين .// انتهى //17:56ت م0219