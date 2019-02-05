الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأجريت اليوم في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم مراسم قرعة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات وذلك بمشاركة 25 نادياً من أندية الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات.وضمت القرعة أندية الاتفاق وحراء والوحدة والسروات ومصدة ومنيف وجرش والثقبة والقادسية والعلا والعلمين والفاو والأمجاد ورضوى والشعيب والمجد ووج والصمود والنهضة والعرض وطويق وعرعر والصحاري والجبلين والريان.وتم خلال مراسم القرعة شرح آلية وطريقة إقامة المباريات وذلك بحضور مسؤول كرة الصالات بالاتحاد السعودي ناصر السعدي وجميع ممثلي الأندية المشاركة .وستقام البطولة بنظام خروج المغلوب في الدورين الأول والثاني فيما ستقام مباريات الدور الثالث في منطقة مجمعة تشهد كذلك لعب المباريات النهائية .وجاءت نتائج القرعة ، حيث يلعب الوحدة مع الاتفاق ، والسروات ومصدة ، ومنيف وجرش ، والثقبة مع القادسية والعلا والعلمين ، والفاو ورضوى ، والأمجاد مع الشعيب ، والمجد يواجه وجوالصمود مع النهضة ، والعرض وطويق ، وعرعر مع الصحاري ، والجبلين يلتقي مع الريان .// انتهى //18:07ت م0220