الأحساء 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساستقبل الهاتف الاستشاري الخاص بمرحلة الطفولة في جمعية العيون الخيرية في محافظة الأحساء ٢٥ استشارة سلوكية، تنوعت بين خجل وخوف وعدوانية وشجار وغيرها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح الماضي، أن الهدف من إطلاق الهاتف الاستشاري هو توعية المجتمع خاصة الآباء والأمهات والمربين والمعلمين والمعلمات بأهمية مرحلة الطفولة لأنها الاستثمار الحقيقي لبناء أي نهضة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في الرقي بمستوى الوعي التثقيفي، وزيادة عدد الاستشارات، إضافة إلى وجود حزمة من البرامج المصاحبة للهاتف الاستشاري، منها استضافة بعض المستشارين المتخصصين في تربية وتنمية الطفل وتنفيذ بعض الأمسيات التثقيفية لتعزيز السلوكيات الإيجابية ولمعالجة السلوكيات الغير مرغوب فيها لدى الطفل.// انتهى //18:09ت م0222