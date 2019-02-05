بروكسل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسبحث وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني خلال لقائه اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ديدار رينديرز، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.وناقش الطرفان خلال اللقاء آليات عمل برامج الأمم المتحدة في اليمن وكيف يمكن تفعيل دورها بشكل يحقق استجابة أعلى لاحتياجات الشعب اليمني, حتى تؤتي المساعدات الدولية ثمارها، مؤكدين دعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث في تنفيذ اتفاق ستوكهولم ومساعي السلام في اليمن.وأكد الوزير البلجيكي اهتمام ودعم الحكومة والشعب البلجيكي للشعب والحكومة اليمنية الشرعية في قضية استعادة الدولة ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.وفي ختام اللقاء أكد الطرفان في مؤتمر صحفي استمرار التعاون الثنائي بين البلدين من أجل إيصال المعونات الإنسانية وتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتحقيق السلام في اليمن المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث.// انتهى //18:25ت م0227