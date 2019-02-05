لندن 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستراجع الجنية الإسترليني اليوم أمام الدولار الأمريكي بمعدل 0.78 بالمئة متأثراً بنشر بيانات تشير إلى ضعف أداء قطاع الخدمات في بريطانيا خلال الشهر الماضي.وتداول الباوند في أسواق المال اللندنية اليوم عند 1.29740 مقابل العملة الأمريكية مقارنة مع 1.30769 دولار نهاية يوم أمس.مما يذكر أن قطاع الخدمات يمثل أبرز روافد الإقتصاد البريطاني بمساهمة تفوق ثلاثة أرباع الناتج القومي المحلي.// انتهى //18:26ت م0228