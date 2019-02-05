الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسرفع معالي الدكتور قاسم القصبي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وصدور الموافقة السامية على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.وقال معاليه في تصريح صحفي "أرفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الشكر والعرفان على الثقة الملكية الكريمة التي أولاني إياها في رئاسة المجلس والشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، - حفظه الله –".وأضاف "أدعو الله عز وجل أن يمكنني إلى جانب زملائي أعضاء مجلس الإدارة في أن نحقق ما تصبو له القيادة الكريمة من استمرار وتطور في الخدمات الطبية التخصصية من خلال هذه المؤسسة الطبية العريقة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بفروعها ومشاريعها المتعددة".// انتهى //19:02ت م0236