تونس 30 جمادى الاولى 1440هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسوقعت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالجمهورية التونسية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اليوم ، اتفاقية ضمان وتمويل بقيمة 462 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 154 مليون دولار أمريكي ، ستخصص لتمويل واردات الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي .وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري الذي وقع الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور هاني سالم سنبل ، أهمية التمويل الذي سيساعد على تأمين حاجيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء وكذلك الاستهلاك المنزلي، بما يستجيب للمتطلبات الضرورية من الطاقة لفائدة المواطنين، معربا في ذات السياق، عن ارتياحه للتعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي تعد من أبرز شركاء تونس في تمويل عمليات استيرادها للمواد الإستراتيجية لفائدة عديد المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاعات حيوية على غرار النفط الخام والموارد البترولية والفولاذ وغيرها .من جانبه أكد الدكتور هاني سالم سنبل على متانة التعاون المالي القائم بين الجانبين واستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس لتوفير احتياجاتها التمويلية لتأمين وارداتها من المواد الإستراتيجية وكذلك الاستفادة من برامج المؤسسة الخاصة بدعم التجارة الخارجية سواء لفائدة القطاع العام أو القطاع الخاص أو في إطار برامجها المستقبلية الخاصة بدفع التجارة العربية والإفريقية.ـ انتهى ـتونس واس ـ س 28ر16 تت19:05ت م0239