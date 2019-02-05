القاهرة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يزور القاهرة حالياً.وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ سلطان القاسمي في بلده الثاني مصر، مؤكداً ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، واعتزازه بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر التي تؤكد ما يكنه سموه من مشاعر وتقدير تجاه مصر.من جانبه، أشاد سمو الشيخ سلطان القاسمي، بدور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.// انتهى //19:13ت م0240