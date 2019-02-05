نيويورك 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات مرتفعة اليوم بقيادة الأسهم التقديرية وأسهم قطاع التكنولوجيا بعد نتائج أرباح جيدة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون خطاب حالة الاتحاد من الرئيس دونالد ترامب.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 48.56 نقطة، أو ما يعادل 0.19 بالمئة، عند الفتح إلى 25287.93 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 3.47 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 2728.34 نقطة ، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 8.80 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 7356.34 نقطة عند الفتح.// انتهى //19:13ت م0241