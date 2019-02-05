بيروت 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت السفير الفرنسي لدى لبنان برنارد فوشيه وعرض معه آخر المستجدات المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.كما التقى الرئيس الحريري السفير الكويتي لدى لبنان عبد العال القناعي الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بزيارة الرئيس الحريري لأنقل إليه تهاني وتمنيات ومباركة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والحكومة الكويتية بتشكيل الحكومة اللبنانية، وتمنياتهم بدوام التوفيق والنجاح له، وللبنان الشقيق التقدم والازدهار، آملين أن تحظى هذه الحكومة بنيل الثقة من المجلس النيابي، وأن تقوم بمهامها وينطلق لبنان مجدداً للعب دوره العربي والدولي والريادي".كما التقى الرئيس الحريري السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين حيث قدم له التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة.// انتهى //19:13ت م0242